» يُعيد البصر.. بيان أمني بحق "عراقي" أحدث ضجة بالسعودية

11 فبراير 2020 - 06:38 م

أعنلت السلطات الأمنية السعودية، القبض على محتال شهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة منطقة المدينة المنورة إنها ألقت القبض على الشخص الذي عُرف بزعمه القدرة على إعادة البصر ومعالجة أمراض مستعصية أخرى عبر الأدعية والأذكار الدينية، بعد أن ظهر أخيرا في البلاد.

وقالت إنها تابعت مقاطع الفيديو التي احتال فيها شخص خمسيني يحمل الجنسية العراقية على زوّار المسجد النبوي الشريف، وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، حيث جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وانتشر مقطع فيديو بالسعودية للمحتال الذي ظهر وهو يمسح عيني رجل آخر أمامه، يزعم أنه لا يرى، ثم يعود إليه بصره فجأة بعد المسح وقراءة أدعية وأذكار دينية.