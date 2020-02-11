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الداخلية تعلن تصفية 17 إرهابيًا في شمال سيناء

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الداخلية - أرشيفية
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أحمد سالم

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الداخلية

شمال سيناء

تصفية ارهابيين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بمحافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه استمراراً لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية، والتى تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد؛ فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 11 عنصرًا وعثر بحوزتهم على (6 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – 3 عبوة متفجرة).

وذكرت الداخلية في بيانها، بينما تمكن البعض الأخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/أول العريش ، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم ، مما أسفر عن مصرع 6 أخرين ، وعثر بحوزتهم على ( 4 بندقية آلية – 2 حزام ناسف).

تم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.


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