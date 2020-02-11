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تسريبات عن قانون الأحوال الشخصية.. معلومة خطيرة عن الأب

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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إيمان هاني

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قانون الاحوال الشخصية

عمرو أديب

ام بى سى مصر

محمد ابوحامد

كشف الإعلامي عمرو أديب، بعض التسريبات عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلاً: "الاقتراح الأكثر تداولا بشأن ترتيب الأب في الحضانة بالقانون الجديد سيكون في المرتبة الرابعة بعد الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب".

من جانبه أوضح النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل ما يثار عن تفاصيل القانون الجديد مجرد توقعات، وليس هناك أي أمر مؤكد حتى الآن.

وأضاف، أن هناك نوابًا يقترحون أنه يجب أن يكون الأب بعد الأم في الحضانة إلا إذا رأى القاضي وجود ضرر إذا ذهب الطفل للأب، معقبًا: "كما أن هناك اقتراحات أنه إذا توفت الأم ولم يكن هناك طلاق بين الزوجين، فيجب أن تذهب الأطفال للأب".

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