رجل أعمال ينهي حياة أبنائه وينتحر أسفل عجلات المترو

10 فبراير 2020 - 06:03 م

شهدت منطقة شاليمار باج شمال غرب مدينة دلهي في الهند، انتحار رجل أعمال بإلقاء نفسه أمام قطار مترو دلهي.

وكان رجل الأعمال قد قتل ابنته البالغة من العمر 14 عاما، وابنه البالغ من العمر 6 أعوام، خنقا، داخل منزله.

ولم تعثر الشرطة على مذكرة انتحار لرجل الأعمال مدهور مالاني، لكن التحقيقات أظهرت أنه كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة؛ منذ إغلاق مصنعه الخاص بصناعة ورق الصنفرة قبل ستة أشهر، حيث بات عاطلا عن العمل، بحسب وسائل إعلام محلية.





وبعد أزمته المالية عاش مالاني 44 عاما مع زوجته روبالي وابنيهما في شقة للإيجار بمنطقة شاليمار باج، حيث كان والداه يدعمانه ماليا.

ونفذ رجل الأعمال المحبط، جريمته، عندما خرجت زوجته روبالي للتسوق، وعندما عادت للمنزل، عثرت على ابنيهما ملقيين على سريريهما في غرفتهما، وكانا متوفيين ولم تجد زوجها، وسرعان ما أبلغت الشرطة بوفاة أبنيها في ظروف غامضة وفقدان زوجها.

وأظهرت تحقيقات الشرطة، أن مالاني بعدما نفذ جريمته، توجه إلى محطة حيدر بور بادلي مور في مترو دلهي، ثم قفز أمام قطار متحرك؛ مما أدى لتعرضه لإصابة حرجة، وعند نقله للمستشفى أعلن عن وفاته بعد ساعات.



