عقب واقعة الحمار ..قرار عاجل لوزير النقل

10 فبراير 2020 - 02:29 م







أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه منذ توليه مهام منصبه ويضع موضوع قطع التذاكر على رأس أولوياته، سواء لمن يقوم بحجز التذاكر او يتهرب منها، قائلا: "هناك شرطة سرية قد لا يراها المواطنون بالقطار تتعامل مع المتهربين".



وأضاف "الوزير"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" على هامش جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بمحوري ديروط وسمالوط بالصعيد المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الاثنين، أنه متوفر حاليًا حجز التذاكر من خلال الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، والعديد من التطبيقات مثل فوري، او شباك المحطة، أو من باب دخول المحطة.



وتابع :" المواطن الذي يدخل المحطة دون تذكرة بأي طريقة سواء كان استغفل الموجود بالمحطة أو قفز من على سور، فسوف يقوم بدفع غرامة داخل القطار، وحال عدم دفعه الغرامة سيتم تسليمه لأقرب قسم شرطة دون الاعتداء عليه بالضرب أو السب بألفاظ خارجة".



جاء ذلك عقب ساعات قليلة من واقعة "حمار القطار" الذي اصطحبه مواطن من محافظة قنا معه داخل القطار ، عقب تهديده للكمسري بالانتحار حالة منه من اصطحاب حماره معه .

