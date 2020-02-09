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خوفا من "كيارا"..

ألمانيا تعلق حركة القطارات وتلغي رحلات جوية

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عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية
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المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات الألمانية، الأحد، تعليق حركة القطارات في جميع أنحاء ألمانيا، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية من مطارات فرانكفورت وبرلين وميونخ وكولونيا وهانوفر، بسبب العاصفة "كيارا".
ومن المنتظر أن تضرب العاصفة، التي أُطلق عليها اسم "سابينه" في ألمانيا، الأجزاء الشمالية والوسطى من هذا البلد الأوروبي، الأحد، والجنوب صباح الإثنين.
كما ألغت المملكة المتحدة، ودول أوروبية أخرى، رحلات جوية وبحرية وتعليق حركة القطارات، تحسبًا للعاصفة المتوقع أن تبلغ سرعة رياحها 140 كيلومترًا في الساعة، بحسب موقع "يورونيوز".
وتم إلغاء الرحلات الجوية من مطاري هيرثو وجاتويك البريطانيين.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات، بسبب الأمطار الغزيرة التي سترافق العاصفة.
وتم تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي ووست هام، بعد أن كانت مقررة الأحد، وذلك لسوء الأحوال الجوية.
كما جرى إلغاء أنشطة رياضية أخرى، منها مارثون لندن، الذي كان مقررًا أن يشارك فيه نحو 25 ألف عداء. -

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