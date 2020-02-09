» تزوج عليها.. كويتية تنتقم من زوجها باقتحام غرفته بالسيارة

09 فبراير 2020 - 08:24 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور صادمة، لاقتحام سيارة غرفة منزل وإحداث تلفيات كبيرة.

وقال النشطاء إن إمرأة كويتية اقتحمت بسيارتها الغرفة التي يتم فيها عقد قران زوجها على زوجته الثانية.

و أشار النشطاء، إلى أن الزوج قرر أن يتزوج امرأة أخرى، وهو ما أثار غيرة وغضب زوجته الأولى و قررت الانتقام منه وعدم تركه يستمتع بليلة زواجه.

و اقتحمت الزوجة منزل العريس بسيارتها وقامت بذلك حتى تمكنت من الدخول بسيارتها إلى داخل المنزل.

وأثارت الواقعة، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن صدمتهم من رد فعلها العنيف، مشيرين إلى أنها عرضت نفسها للأذى وكذلك زوجها وكان من الأفضل أن تطلب الطلاق إن كانت متضررة من ذلك بدلًا من المخاطرة بحياتها وحياة الآخرين.









إمرأة كويتية تقتحم بسيارتها الغرفة التي يتم فيها عقد قران زوجها من امرأة ثانية عليها.. pic.twitter.com/mSC26cLWkO — اليوم 24 (@Alyoum24) February 8, 2020