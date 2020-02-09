» فصل المدرس المتحرش بالإسكندرية

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متابعات- أمينة عبد العال

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الإسكندرية

تحرش

المدرس التحرش

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا يقضي بفصل مدرس الرياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية، والذي تحرش جنسيًا بـ 120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي وذلك بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطا الله نواب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت من التحقيقات وما جاء من الشكاوى المقدمة من طالبات فصل 6/3 و6/5 "120" تلميذة بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم الرياضيات قيامه بمسك "صدور التلميذات" ووضع يده علي أفخاذهن وأكتافهن وعلي أماكن حساسة من أجسامهن وقيامه بإجلاسهن على رجليه والتحرش بهن.

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