"تعرض لتحرش بدنى" مفاجأة مدوية في مقتل نجل مذيعة النهار

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المذيعة مروة ميمي
المذيعة مروة ميمي
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إيمان هاني

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كشفت الإعلامية مروة ميمي، مذيعة قناة النهار، مفاجأة مدوية بواقعة مقتل نجلها كريم، قائلة: "حدث تحرش بدني بابنها، وأنه قُتل عمدًا وليس خطأ كما انتشر على مواقع السوشيال ميديا".

وأضافت مروة ميمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "اللي حصل إن كريم وأصحابه كانوا بيلعبوا بلاي ستيشن، ودخل الولد ابن صاحب الشقة قالهم أنا هوريكم بابا جايب مسدس وراح جابه وقام بحشوه بالرصاص، وبعد كده ولد تاني أخده منه".

وتابعت: "الطلقة مخرجتش غلط، فيه تحرش بدني حصل بابني، القاتل جري وراه عشان يرهبه، ابني جري ودخل أوضة تانية، واضرب فوق حاجبه الشمال لما خرج راسه من ورا باب الأوضة عشان يشوفه مشي ولا لأ".

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