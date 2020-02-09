تصريح صادم من أول مصري مشتبه في إصابته بكورونا

09 فبراير 2020 - 09:20 ص

رد سيف أحمد، أول شخص مشتبه في إصابته بفيروس كورونا في مصر، على الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابته بالفيروس، قائلا: "عاوزين يعملوا سبق إعلامي".

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه وصل من الصين يوم الجمعة وذهب للمستشفى لإجراء الفحص الطبي والاطمئنان على حالته الصحية، وتم قياس الحرارة بشكل خاطئ وهو ما تسبب في هذه البلبلة.

وأكد سلامة حالته الصحية وأصبح يمارس حياته بشكل طبيعي وحالته الصحية جيدة بعد إجراء فحص طبي شامل له، قائلاً: "الأزمة تنتشر في الصين بشكل كبير، والوباء يتفشى ".