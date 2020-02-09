  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
معلمة اليوجا ومدربة التغذية الاندونيسية" صوفيا باتريك"

مدربة اليوجا تمنتع عن شرب الماء لمدة سنة..ماذا حدث

الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

جابر عصفور يهاجم شيخ الأزهر بهذه العبارة

المذيعة مروة ميمي

"تعرض لتحرش بدنى" مفاجأة مدوية في مقتل نجل مذيعة النهار

الدكتور خالد عبد الغفار

تفاصيل صادمة بواقعة اعتداء طالب على دكتور جامعى

خرائط إسرائيلة لضم أراضي بالضفة الغربية

خرائط إسرائيلة لضم أراضي بالضفة الغربية .. ونتنياهو: لن يستغرق طويلا

ديك

يشعل الجزائر.. القبض على "ديك" يزعج دبلوماسية

منفذ مجزرة تايلاند

الكشف عن السبب الحقيقي وراء مجزرة تايلاند

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

تصريح صادم من أول مصري مشتبه في إصابته بكورونا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مهمة من سكرتير الأمم المتحدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

الدولار

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

تصريح صادم من أول مصري مشتبه في إصابته بكورونا

آخر الأخبار

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"
مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عجوز بريطانية تطالب بتدخل رئيس الوزراء للزواج من شاب مصري

#

بعد إشادتها بقدراته الجنسية.. أزمة تهدد زواج عجوز بريطانية من شاب مصري

#

قرار عاجل من نانسي عجرم بعد مقتل شاب في فيلتها

#

"التضامن" عن العلاوت الخمس: مش بأيدينا

رد سيف أحمد، أول شخص مشتبه في إصابته بفيروس كورونا في مصر، على الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابته بالفيروس، قائلا: "عاوزين يعملوا سبق إعلامي".

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه وصل من الصين يوم الجمعة وذهب للمستشفى لإجراء الفحص الطبي والاطمئنان على حالته الصحية، وتم قياس الحرارة بشكل خاطئ وهو ما تسبب في هذه البلبلة.

وأكد سلامة حالته الصحية وأصبح يمارس حياته بشكل طبيعي وحالته الصحية جيدة بعد إجراء فحص طبي شامل له، قائلاً: "الأزمة تنتشر في الصين بشكل كبير، والوباء يتفشى ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أم تلتقى ابنتها المتوفاة بعد 4 سنوات
» الصين تعلن اسمًا رسميًا لـ "كورونا".. تعرف عليه
» صورة نادرة لـ عادل إمام وأحمد راتب
» بعد مغازلتها.. المصري نايل نصار وابنة بيل جيتس يثيران الجدل
» مفاجأة.. انفصال شيكو وهشام ماجد
» الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"
» "لم يحضر أحد".. غياب الفنانين فى عزاء والد طارق الشيخ
» مدرب صن داونز مصدوم بسبب الأهلي: أشعر بالحزن
» حيلة ذكية من الأهلي للتخلص من صالح جمعة بعد غلق باب القيد
» حقيقة انتقال سيد عبد الحفيظ إلى الزمالك
» نجم الأهلي السابق: أنا زملكاوي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم