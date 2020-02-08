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إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم.. والوزارة تعلق

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أحمد سالم

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انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الواقع الإخبارية، أنباء أفادت بإلزام أئمة وزارة الأوقاف بتسجيل خطبة الجمعة.

ومن جانبها قالت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر على المواقع، من وجود مقترح بالأوقاف بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالغربية الشيخ صبري عبادة، إنه لم يدل بأي تصريح لأي جهة في هذا الشأن، فلزم التنويه.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي توجيه أو مقترح على الإطلاق في هذا الشأن، وتعرب عن كامل ثقتها في جميع أئمتها والتزامهم المهني والوطني وتتمنى لهم كل التوفيق.

وتحذر الوزارة، من الإدلاء بأي تصريحات غير تلك التي تصدر مكتوبة من الوزارة، أو تنشر على موقعها الرسمي.

وتفيد بأنه حال ثبوت الإدلاء بأي تصريحات من شأنها إثارة اللغط بين الأئمة أو أي من العاملين بالوزارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.

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