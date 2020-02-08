» تحذيرات أمريكية من "عمل عسكري هام" بليبيا

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ليبيا

عملية عسكرية

الوفاق

سفارة أمريكا

حذرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، من اندلاع عمليات عسكرية بين طرفي النزاع هناك.

وقالت إنها تتابع بقلق "تقارير موثوقة" حول التخطيط لعمليات عسكرية هامة من جانب قوات طرفي النزاع.

ودعت في تغريدة عبر "تويتر" إلى النظر بمخاطر ذلك.

وكتبت "تتابع السفارة الأمريكية بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني في المستقبل القريب".

وأكملت: "سواء كانت عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في برلين"، مضيفة، "ندعو الأطراف ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار".


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