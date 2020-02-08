» مستشار محافظ البحر الأحمر: كل شعلنا على الزيارات المفاجئة

08 فبراير 2020 - 11:50 ص

كشف محمد مخلوف، المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، تفاصيل زيارة محافظ البحر الأحمر التفقدية لمستشفى الغردقة العام، قائلاً: "الزيارة لم تكن مفاجئة، وإنما كانت لمتابعة تنفيذ بعض الإصلاحات التي وجه بها في زيارة سابقة".

وأضاف "مخلوف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن المحافظ تفقد مطبخ المستشفى، وتناول وجبات المرضى للتأكد من جودتها، مؤكدا أن المحافظ يحرص على الاستماع بنفسه لشكاوى المواطنين.

وتابع: "المحافظ حريص على القيام بزيارات مفاجئة ومكتبه نفسه مبيعرفش قبلها، وأحيانا كثيرة يقود سيارته خلال جولاته التفقدية بنفسه، كل شعلنا علي الزيارات المفاجئة .