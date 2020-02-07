مصر تطالب بملاحقة هذه الدول

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دعت مصر إلى ملاحقة الدول التي تمارس دورًا سلبيًا في ليبيا وسوريا، مشيرة إلى أنها تسعى إلى مد أمد النزاع هناك.

جاء هذا على لسان مساعد وزير الخارجية خلال اجتماع موسع لسفراء كافة الدول الأوروبية في القاهرة.

وطالب الدول الأوروبية بضرورة التكاتف لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا.

وجاء اللقاء بهدف استعراض رؤية مصر للموقف الراهن للأوضاع في ليبيا وسوريا.

وقال إنه يجب أن يتم تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا، وهو ما يؤدى لاستمرار معاناة الشعبين، فضلا عن زعزعة مجمل الاستقرار في المنطقة.

واستضافت مصر أمس الخميس، الاجتماع الموسع للسفراء في القاهرة برئاسة بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، لبحث الأوضاع في المنطقة.


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