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اعتقال 15 رجلا وسيدة خلال حفلة مختلطة بإيران

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وكالات - الدويني فولي

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اعتقلت قوات الأمن الإيرانية، 15 رجلا وسيدة خلال إقامتهم حفلة مختلطة بمدينة ”سلفتشغان“ التابعة لمحافظة ”قم“.

وتعتبر إيران إقامة الحفلات المختلطة جزءا من الغزو الثقافي الغربي، ويواجه المشاركون في تلك الحفلات عقوبات قاسية بين الغرامة والسجن.
وذكر موقع ”عصر خبر“ الإلكتروني، أن ”قوات الأمن ألقت القبض على 15 شخصا، وضبطت 1500 لتر من الكحول، خلال حفلة مختلطة أقيمت في حديقة لمنزل بإحدى قرى مدينة سلفتشغان“.


وأضافت الصحيفة الإكترونية أن ”اعتقال هؤلاء الأشخاص جاء في أعقاب تقرير وصل إلى مكتب المدعي العام في قم ومركز الحد من الأضرار الاجتماعية“، مضيفة أنه ”جرى مداهمة المنزل واعتقال الأشخاص“.



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