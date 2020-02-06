«كورونا» يواصل حصد الأرواح.. والضحايا 563

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عدد القتلى

حصد الأرواح

ضحايا الفيروس

تواصل أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في الصين قبل نحو شهرين، ارتفاعها، حيث أطاح بـ 563 حالة وفاة و28018 حالة مؤكدة في معقل المرض الصين.

ووفق المعطيات الرسمية الحديثة، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى، ثمة 22 حالة في هونغ كونغ، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وفي ماكاو 10 حالات.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وفيما يلي أحدث أرقام المصابين حتى اليوم الخميس، حسب تقرير «سكاي نيوز»:

- اليابان: 45

- سنغافورة: 28

- تايلاند: 25

- كوريا الجنوبية: 23

- أستراليا: 14

- ألمانيا: 12

- الولايات المتحدة: 12

- تايوان: 13

- ماليزيا: 14

- فيتنام: 10

- فرنسا: 6

- الإمارات العربية المتحدة: 5

- كندا: 4

- الهند: 3

- الفلبين: 3 حالات، من بينها حالة وفاة واحدة

- روسيا: 2

- إيطاليا: 2

- بريطانيا: 2

- بلجيكا: 1

- نيبال: 1

- سريلانكا: 1

- السويد: 1

- إسبانيا: 1

- كمبوديا: 1

- فنلندا: 1

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