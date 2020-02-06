«#إلا_ولي_العهد_يابدر_صالح».. هل أساء لـ«بن سلمان»؟

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بن سلمان

إساءة

بدر صالح

تصدر هاشتاج «#إلا_ولي_العهد_يابدر_صالح»، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عقب تداول صورة للإعلامي والكوميدي اليمني بدر صالح وهو يرتدي البشت على بذلة، حيث يعتقد الكثير من المتابعين أن بدر صالح يقلد في ذلك ولي العهد الملك سلمان، ويُسيئ له، حيث ظهر في وقت سابق ولي العهد وهو يرتدي البشت.

وشارك المئات في الهاشتاج، وشن البعض هجومًا عنيفًا على "صالح"، بينما قال آخرون ان الصورة عادية وليست فيها أي إساءة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأثارت الصورة موجة جدل كبيرة، وصلت إلى حد مطالبة البعض بالتحقيق مع الإعلامي ومحاكمته بتهمة إهانة رموز الدولة، إلا أن البعض قال أن الصورة قديمة وليست فيها إساءة.

ونعرض لكم بعض ردود الفعل على الصورة التي أثارت الجدل في المملكة:







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