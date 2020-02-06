«#إلا_ولي_العهد_يابدر_صالح».. هل أساء لـ«بن سلمان»؟

06 فبراير 2020 - 04:46 م

تصدر هاشتاج «#إلا_ولي_العهد_يابدر_صالح»، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عقب تداول صورة للإعلامي والكوميدي اليمني بدر صالح وهو يرتدي البشت على بذلة، حيث يعتقد الكثير من المتابعين أن بدر صالح يقلد في ذلك ولي العهد الملك سلمان، ويُسيئ له، حيث ظهر في وقت سابق ولي العهد وهو يرتدي البشت.

وشارك المئات في الهاشتاج، وشن البعض هجومًا عنيفًا على "صالح"، بينما قال آخرون ان الصورة عادية وليست فيها أي إساءة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأثارت الصورة موجة جدل كبيرة، وصلت إلى حد مطالبة البعض بالتحقيق مع الإعلامي ومحاكمته بتهمة إهانة رموز الدولة، إلا أن البعض قال أن الصورة قديمة وليست فيها إساءة.

ونعرض لكم بعض ردود الفعل على الصورة التي أثارت الجدل في المملكة:



يكفي ان بدر صالح تاريخه أسود كله أستهزاء بقيمنا وعاداتنا وثقفتنا .. سواء قصد ولي العهد أم لم يقصد ..

نطالب بالتحقيق مع هذا اليمني وإقاع العقوبة الرادعه عليه حتى يعتبر غيره من المسيئين ..#الا_ولي_العهد_يابدر_صالح https://t.co/dhUCesnkbS — أبــو عــوض???? (@Abuawd38) February 6, 2020





#الا_ولي_العهد_يابدر_صالح

ما يعجبني اسلوب بدر صالح .. ولا اهضمه

لكن الصوره ابداً مافيها اساءه ، واشك ان الهاشتاق طالع من شخص يبغى يصفي حساباته مع الاخ بدر . pic.twitter.com/TBw4UiUEhS — ?يصل . (@4iif1) February 6, 2020





#الا_ولي_العهد_يابدر_صالح



انا بالاصل ما احب هذا الشخص !! ولكن ما اشوف انه غلط او اساء الى احد ؟ لبس بشت شنو فيها ، ولكن بعض العنصريين يصطادون في كل شي ويحرفونه على كيفهم .. pic.twitter.com/MgDrdllGFJ — Bader (@j_aber98) February 6, 2020





#الا_ولي_العهد_يابدر_صالح

ليس دفاعاً عن أحد ولكن من باب إحقاق الحق ودفع الظلم ( إذا كان المقصود من الهاشتاق هذه الصور ) ، رجعت قبل قليل لحساب بدر صالح ووجدت ان الصورة موجودة في حسابه من عام 2016 قبل صورة ولي العهد ب سنتين !

ولكن إذا المقصود شيء اخر فليس لي علم بذلك ???? pic.twitter.com/xHeWf1WvtB — بيجر (@xpigr) February 6, 2020





#الا_ولي_العهد_يابدر_صالح



الادمي هذا ما احبه من الله لكن الحق يقال الصوره جدا جدا عاديه إيش دخل ولي العهد في الصوره والا تبغو تدبسوه وخلاص ... pic.twitter.com/z3QtrctOex — احممممممد (@lolomeme042) February 6, 2020





#الا_ولي_العهد_يابدر_صالح



يتعرض الإعلامي بدر صالح لهجوم بسبب طريقة ارتداءه للبشت والتي اعتبرها بعض المغردين اسقاطه على ولي العهد، فيما يرى البعض الآخر أنه لا إساءة في ذلك. pic.twitter.com/DK4bgUoOWB — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 6, 2020