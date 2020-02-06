السعودية.. يقتحم مدرسة ويمارس التفحيط والشرطة تتدخل

06 فبراير 2020 - 12:08 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن شرطة الرياض، اليوم الخميس ألقت القبض على شاب عشريني اقتحم مدرسة بسيارته ومارس التفحيط داخلها، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر سيارة وهي تقتحم مدرسة.

ويظهر في الفيديو المتداول بكثرة على موقع "تويتر" سيارة وهي تقوم بالتفحيط في ملعب المدرسة الرياضي.

وأشار نشطاء على الموقع إلى أن الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، ترجل من المركبة حاملاً ساطورًا.











