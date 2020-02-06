السعودية.. يقتحم مدرسة ويمارس التفحيط والشرطة تتدخل

متابعات- الدويني فولي
أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن شرطة الرياض، اليوم الخميس ألقت القبض على شاب عشريني اقتحم مدرسة بسيارته ومارس التفحيط داخلها، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر سيارة وهي تقتحم مدرسة.
ويظهر في الفيديو المتداول بكثرة على موقع "تويتر" سيارة وهي تقوم بالتفحيط في ملعب المدرسة الرياضي.
وأشار نشطاء على الموقع إلى أن الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، ترجل من المركبة حاملاً ساطورًا.
حدث في منطقة #الرياض .. جابوه ????— عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 5, 2020
قائد مركبة بدون لوحات اقتحم بوابة مدرسة ودخل للساحة الداخلية ومارس التفحيط ثم خرج وتوقف بالمواقف الخارجية وترجل من المركبة حاملاً ساطور.
تم القبض عليه.. شاب يبلغ من العمر 21 سنه pic.twitter.com/IRide9boX8
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