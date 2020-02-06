وسيم يوسف: بدأ صبري ينفد

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صبري ينفذ

جامع الشيخ زايد

قال الداعية الإماراتي وخطيب جامع الشيخ زايد السابق إن أولاده يتعرضون للتنمر، بالإضافة إلى نشر صورهم على مواقع التواصل.

وأضاف وسيم عبر حسابه على تويتر : "بدأ صبري ينفد.. قالوا طعن بالنبي عليه السلام.. طعن بالصحابة.. طعن بالإسلام".

وأوضح أنه وصل الأمر لأبنائي بنشر صورهم للتأثير عليّ والتنازل والتنمر الإلكتروني على أبنائي فإذا لم يتم التدخل وإيقاف المهزلة فآن للدفاع عن أبنائي لي كل الصلاحيات".

يذكر أن الداعية وسيم يوسف قد تم إعفاؤه من الخطابة بمسجد الشيخ زايد، وهو ما اعتبره البعض أنه بسبب هجومه على الصحابة وكتب التراث، خاصة صحيح البخاري.

وكان يوسف في أوقات سابقة قد طالب بضرورة تنقية صحيح البخاري، وأنه ليس معصوما، كما يتم الترويج له.


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