رسالة عاجلة من الملك سلمان لـ«آبي أحمد»

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في نبأ عاجل لها تناقلته وسائل الإعلام المحلية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعث رسالة خطية إلى رئيس الوزراء الإثيويبي آبي أحمد علي.

وقالت وكالة الأنباء، إن الرسالة تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، والتنسيق مع جمهورية أثيوبيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

سلم الرسالة لرئيس وزراء إثيوبيا، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال "آبي أحمد" له.

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء جمهورية أثيوبيا تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، والتنسيق مع جمهورية أثيوبيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية .

. pic.twitter.com/T1ZWzvAGrb — خبر عاجل (@AjelNews24) February 5, 2020



