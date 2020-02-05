محامي لينا الفيشاوي يفجر مفاجأة مدوية: هيشتغل ويدفع

فجر محامي ابنة أحمد الفيشاوي، لينا الفيشاوي، مفاجآت مدوية عن آخر التطورات في قضية حبس "الفيشاوي" لمدة عام، والتي قضت بها المحكمة مؤخرًا بسبب عدم دفع النفقة الخاصة بابنته.

وقال شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: "إننا لا نرغب في حبس أحمد الفيشاوي ولكن نرغب في أن يعمل كثيرًا حتى نأخذ منه فلوسه".

وأضاف المحامي شعبان سعيد، في لقائه: "أن كل ما تقوم به محامية الفنان أحمد الفيشاوى لا جدوى له، وكل القضايا التي رفعها الفيشاوى خسرها بينما كل القضايا التي رفعناها عليه كسبناها وليس أمامه سوى الدفع أو الحبس".

وأكد: "سيدفع أحمد الفيشاوى 4 ملايين و700 ألف جنيه وذلك عن أجر مسكن ومصاريف دراسية ونفقات لابنته عن آخر عامين".

وجدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت خلافًا حادًا بين الفيشاوي وابنته لينا، وذلك بسبب منعه عن دفع نفقاتها الخاصة، ومنعها من حضور مصر، وهو ما جعلها تتغيب عن جنازة جدها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي .