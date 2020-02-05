تريزيجيه الأعلى تداولاً بالسوشيال ميديا

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السوشيال ميديا

معرض الكتاب

محمود حسن تريزيجية

زار اللاعب محمود حسن تريزيجية، نجم منتخب مصر وآستون فيلا الإنجليزي، أمس معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51.

ورحب جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب، بنجم منتخب مصر ونادى آستون فيلا الإنجليزى الكابتن محمود تريزيجيه، أحد سفراء معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وتصدر اللاعب معدلات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في الساعات القليلة الماضية، عقب زيارته، حيث لقي حضور جماهيرى كبير من زوار المعرض بقاعة السينما، الذي أداره نجم الإعلام الرياضى إبراهيم فايق.

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