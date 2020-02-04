  • الأربعاء 05 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
انطلاق أول رحلات موسم العمرة

حقيقة إصابة مواطنة عائدة من العمرة بفيروس "كورونا"

نادي الزمالك

إصابة لاعب الزمالك بالسرطان

إسعاف - أرشيفية

العثور على جثة نقاش وزوجته وأولاده الـ3 مشنوقين

أرشيفية

عقوبات رادعة في انتظار طبيب «ضحية الختان»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بفيديو مؤثر

الطبيب الصيني «لي وين ليانج

«طباخ السم بيدوقه».. مكتشف «كورونا» يصاب بالفيروس

القاهرة

غير مستقر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السعودية

استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الدولار بـ15 جنيهًا في هذا الموعد

وزيرة الصحة

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

البرهان: لقائي مع نتنياهو لتحقيق مصالح الشعب السوداني العليا

عرب وعالم

عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي
عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رفض فلسطيني للقاء جمع نتنياهو والبرهان في أوغندا

#

«نتنياهو» يعلن تطبيع العلاقات مع السودان

#

مبادرة تطلقها السعودية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والإمارات ترحب

#

بوتين ونتنياهو يبحثان الوضع بسوريا والعلاقات الثنائية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جاء لتحقيق مصالح الشعب السوداني العليا.
وأضاف البرهان، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، عقب اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بالقصر الرئاسي بالخرطوم: "تم الاثنين لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقمت بهذه الخطوة من واقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني".
وشدد على أن "بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل، مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".
وأشار البرهان، إلى أن "موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية، وحق شعبه في دولته المستقلة، ظل وما زال سيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي، ومقررات الجامعة العربية".
وبعد انتظار أكثر من 4 ساعات، تحاشى أعضاء مجلسي السيادة والوزراء التصريح لوسائل الإعلام.
وقال مصدر للأناضول، إن 3 اجتماعات عقدت الثلاثاء، لبحث لقاء نتنياهو والبرهان، أولها اجتماع مجلس الوزراء، وثانيها اجتماع مجلس الأمن والدفاع، والثالث اجتماع مجلسي السيادة والوزراء.
والإثنين، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان عبر "تويتر"، عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان، في أوغندا، مشيرا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".
وأثار اللقاء ردود فعل متباينة، حيث نددت به منظمة التحرير الفلسطينية، فيما رحبت به الولايات المتحدة.
وبينما قالت الحكومة السودانية إنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء، أعلنت أحزاب سودانية رفضها اللقاء، معتبرة إياه "طعنة" للشعب الفلسطيني، و"سقطة وطنية وأخلاقية". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» البرهان: لقائي مع نتنياهو لتحقيق مصالح الشعب السوداني العليا
» رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته
» شاهد.. لحظة وصول الصيادون العائدون من اليمن
» قرينة الرئيس السيسي تنعي الراحلة نادية لطفي.. هذا ما قالته
» إندونيسيا تعلق استيراد "حيوانات حية" من الصين
» السودان أذن للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائه
» ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية
» "الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا
» تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يستقر
» الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم
» حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم