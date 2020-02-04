تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بفيديو مؤثر

04 فبراير 2020 - 09:29 م

فاجأ تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ، محبيه ومتابعيه، بنشر مقطع فيديو كأول ظهور له بعد إجراء عملية جراحية لإزالة ورم من المخ بإحدى مستشفيات أمريكا.

وظهر "آل الشيخ" في المقطع الذي وصفه النشطاء بالمؤثر، وقد بدا عليه حالة الإعياء والتعب، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا للفيديو قال آل الشيخ ” أشكر كل اللي سألوا عني ، وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين ، وسيدي ومولاي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، وأصحاب السمو والمعالي ومسؤولين الترفيه والرياضة وزملائي وأصدقائي وأحبابي في كل الوطن العربي ، الحمد لله أنا بخير ، طلعت سكني الآن وإن شاء الله قريبا أرجع خلال أسبوعين ، وحشتوني ووحشتني المملكة العربية السعودية ، شكرا لكم .