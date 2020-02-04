  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بفيديو مؤثر

القاهرة

غير مستقر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السعودية

استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الدولار بـ15 جنيهًا في هذا الموعد

وزيرة الصحة

وزير الصحة تكشف تفاصيل ملحمة الـ48 ساعة

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

الجيش المصري أقوى تاسع جيش في العالم

عدنان بوسطجي

العثور على سفير السعودية بنيجريا ميتًا داخل غرفته

تركى ال الشيخ

مفاجأة تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

"الطيب" يعلن عن جائزة يتمناها أن تصبح الأبرز عالميًا

اكرامى

مفاجأة قد تقلب الموازين بشأن رحيل «إكرامي» عن الأهلي

أربعينية تنجب بعد تعرضها لـ18 حالة إجهاض

الصفحة الأخيرة

امرأة أربعينية
امرأة أربعينية
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

بيان عاجل من «الصحة» بشأن انتشار إنفلونزا الخنازير

#

"موسى" يكشف مخطط الإخوان لعمل "ثورة الساعة 3"

#

رسائل مؤثرة من هنا الزاهد لمتابعيها بعد نقلها للمستشفى

#

الموت يفجع فنانًا شهيرًا

أشرف زكى

نادية لطفي

نقيب المهن التمثيلية

حققت سيدة بريطانية حلمها في تكوين أسرة كبيرة، بعد أن عانت من 18 حالة إجهاض.

ولطالما كانت "كيت إنجرام وولف" (44 عامًا) تحلم دائمًا بحضن كبير، وبعد أن أنجبت طفلين من زوجها الأول في منتصف التسعينيات، ياسمين (25 سنة( وكريستوفر (23 عامًا)، تعرضت للإجهاض عند حملها في الطفل الثالث في عام 1997.

وقالت: "فقدت الرضيع في عمر 16 أسبوعًا، وربما كان هذا هو الأصعب بالنسبة لي أن أجلس في غرفة بالمستشفى وسط نساء حوامل، بينما أخبر أن طفلي لم يعد حيًا".

وأضافت: "لد كان ذلك بالتأكيد أحد أسباب انتهاء زواجي الأول، فقد أصبحت مهووسة بالحمل وكان ما أردت".

بعد إجهاض "كيت" الأول في عام 1997، تم إجراء عدد من الاختبارات، وبين عامي 1997 و 2005 ، عانت كيت من 15 حالة إجهاض مما أدى إلى انهيار زواجها.

بعد الإجهاض السادس عشر فقط، أجرى الأطباء مزيدًا من الاختبارات ووجدوا أن "كيت" مصابة برحم ثنائي النواة يمكن أن يتسبب في زيادة خطر الإجهاض المتكرر.

وأنجبت طفلة واحد من زواجها الثاني "فريا" (14 عامًا) مع شريكها التالي في عام 2005: "لقد شعرت بالرعب عندما كنت حاملاً لأنني لم أكن أعتقد مطلقًا أن الحمل وكنت أعتقد دائمًا أنني سأخسر الجنين مجددًا".

بعد فترة وجيزة، انفصلت "كيت" عن شريكها وأنجبت "أوليفيا"، 10 أعوام. وفي عام 2017، تزوجت من زوجها الحالي "ستيف"، وبدأ الزوجان على الفور في محاولة لإنجاب طفل.

وبين عامي 2017 و 2018، تعرضت "كيت" لإجهاضين آخرين مع زوجها الحالي، ما جعلهما يتخليان عن محاولتهما. لكن في وقت لاحق من ذلك العام، كانت "كيت" حامل مرة أخرى بطفلة صغيرة، وفي أغسطس من عام 2019 ، أنجبت مولودة أطلقت عليها "إديث".

وقالت "كيت" بينما كانت تحضن ابنتها البالغة من العمر ستة أشهر، "إديث"، إنها لا يمكنها أن تصدق أنها لديها الأسرة التي تخيلتها عندما كانت مراهقة.

وأضافت: "كنت دائمًا أريد تكوين عائلة كبيرة، وعندما كنت أعاني من الإجهاض، كان ذلك يدفعني لإنجاب المزيد من الأطفال".

وتابعت: "لقد أصبحت مهووسة بالرغبة في تكوين عائلة كبيرة، بعد أن مررت بـ 18 حالة إجهاض، أردت فقط أن أستمر في المحاولة، وكان لدي أكل بأنه في يوم من الأيام سيكون لديّ أسرتي الصغيرة المثالية كما هو الآن".

واستدركت: "لقد كرهت الحمل لأنني كنت خائفة جدًا مما قد يحدث، ولم أكن مقتنعة أنه حقيقي. كان علي إجراء فحوصات كل أسبوعين لطمأنتي بأن كل شيء على ما يرام".

وأردفت: "زوجي ستيف، كان متحمسًا لكنني لم أكن متحمسة بشدة، ولم أكن أصدق ذلك. بعد الإجهاض، عانيت من اكتئاب ما بعد الولادة على الرغم من أنني لم أنجب. لا أستطيع أن أصدق "إديث" هنا وصحية، ولديّ أخيرًا عائلتي المثالية التي طالما حلمت بها".





تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية
» تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يستقر
» حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»
» بالفيديو.. ضبط ملثم تحرش بسيدة فى السعودية
» مسعود أوزيل مُهدد بالقتل والاعتداء على والدته
» تفشي سلالة خطيرة من "إنفلونزا الطيور" بالسعودية
» "الديهي" يوجه رسالة للعالم بشأن جيش مصر: احذروا
» مفاجآت جديدة يكشفها حكم مباراة الهلال والأهلي
» الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بأراضي الاحتلال بعد 67
» فضيحة: راتبه 15 مليون جنيه.. ويسرق السندوتشات!
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا و8 قرارات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة