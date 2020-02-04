» موعد تشييع جثمان الفنانة الراحلة نادية لطفي

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الفنانة الراحلة نادية لطفي

موعد تشييع جثمان

وفاة نادية لطفي

رحلت الفنانة نادية لطفي عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

وأوضحت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على Instagram ، أن صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة ستكون غدًا الأربعاء، من مسجد مستشفي القوات المسلحة بالمعادي.

ويذكر أن الفنانة نادية لطفي قدمت مسيرة فنية حافلة في مشوار استمر حوالي 60 عامًا، وأكثر من 70 عمل فني متنوع بين أفلام ومسلسلات، وسجلت أخر ظهور فني عام 2000 في أوبريت "القدس هترجع لنا" حيث ظهرت بشخصها، أما أخر ظهور درامي كان من خلال مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993.

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