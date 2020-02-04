الصين تلقي القبض على السيدة " آكلة الخفافيش"

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وكالات - الدويني فولي

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بعد حصد كورونا المئات من الأرواح والآلاف من المصابين حول العالم، داهمت السلطات الصينية من حملاتها على الأسواق لمنع تجارة اللحوم المسمومة، بعد انتشار الفيديو الخاص بالمرأة التي تتلذذ بتناول لحم خفاش بعدما أخرجته من إناء شوربته.

وأوضحت التحريات، أن المرأة التي تعرف باسم "هوانج"، تمارس عملها من خلال خدمة الرسائل وأعلنت أنها مستعدة لتوصيل اللحوم إلى المنازل ومنها لحوم الخيول والكلاب.

وكشفت الجهات المعنية، عن استمرار تجارة «اللحوم المسمومة» والخاصة بالخفافيش والثعابين والحمير والخيول والنسور والثعالب» بشكل سري في ووهان معقل انتشار فيروس «كورونا»، حيث إن التجار يقومون ببيع القوارض البرية والثعابين والغزلان، وأنهم يضعون جثث الحيوانات الممنوعة في خيام.




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