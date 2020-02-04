» إجراء سعودي جديد ضد مواطني 5 دول أفريقية

04 فبراير 2020 - 02:45 م

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن الحكومة تعمل على تشجيع مواطني خمس دول أفريقية على مغادرة المملكة إلى بلدانهم الأصلية مقابل إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم للقوانين المحلية.

وقالت تقارير محلية، إن الخطة الجديدة التي يجري الاستعداد لتطبيقها، تشمل مواطني إثيوبيا، الصومال، إرتيريا، نيجيريا، وتشاد، وتتضمن إعفاء من يغادر المملكة من رسوم الجوازات والغرامات والمخالفات المرورية المستحقة عليهم.



ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، اليوم الثلاثاء، عن القنصل المستشار للشؤون السياسية بالقنصلية الإثيوبية في مدينة جدة السعودية، مصباح محمد، تأكيده للخطة ووضع الترتيبات لتنفيذها.



كما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها، إن مدة الإعفاء من دفع الغرامات، محددة بفترة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد بموافقة الجهات المختصة، وتكون البداية من منطقة مكة المكرمة ثم تمتد إلى بقية المناطق.



وسيجري تطبيق الخطة عبر التنسيق مع الدول المشمولة، والجهات الحكومية السعودية المعنية، وسيتم تسجيل المستحقات المالية على الوافدين المرحلين، ديونا مستحقة يجب سدادها في حالة رغبتهم في العودة لاحقا إلى السعودية.



ويعيش في السعودية أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، وبدأت السلطات السعودية بتشديد إجراءاتها على الوافدين المخالفين عبر حملة أمنية مستمرة تشارك فيها بضع جهات حكومية بجانب وزارة الداخلية.





