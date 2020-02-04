  • الثلاثاء 04 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نفرتاري

عمرها 3 آلاف عام.. أقدم رسالة حب بين رمسيس الثاني وزوجته

الكمامات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. انتعاش مصانع بير السلم بسبب كورونا

زرع جينات الإيدز في كورونا

زرع جينات الإيدز في كورونا

اغتصاب

في الهرم.. يكسرون باب الشقة ويغصبونها أمام ابنها

اغتصاب

تهز الكويت..اغتصاب فتاة بعد اختطافها من أمام فندق

ارشيف

الصين تلقى القبض على "مصور الجثث" في ووهان

بائع متجول في الاردن

مظاهرات بسبب البائع المتجول المنتحر

آبل

"كورونا" يهدد عرش "أبل" عالميا

الدولار

الجنيه يستقر أمام الدولار في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الهلال والأهلي

رسالة نارية من حكم مباراة الأهلي والهلال: أعتذر عما حدث

عصابة "صيد الثعالب" تثير الرعب في الإمارات.. والشرطة تكشف مفاجأة

قضايا وحوادث

شرطة
شرطة
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

كاميرا تكشف مفاجأة في وفاة الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم»

#

بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات

#

ابنة جمال عبد الناصر تكشف مفاجأة عن والدها في عيد الميلاد

#

مفاجآت في وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

الامارات

عصابة

شرطة دبى

صيد الثعالب

كشفت وسائل إعلام إماراتية، عن أن القيادة العامة لشرطة دبي نجحت في إلقاء القبض على عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون جنسية أفريقية في عملية أطلق عليها "صيد الثعالب".

وحسب صحيفة "البيان"، تخصصت العصابة في النصب والاحتيال الإلكتروني على مستوى عالمي، وتدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم، وتقوم بسرقة ضحاياها بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة الغير، وأجرت العصابة تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي.

وعثرت شرطة دبي في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توثق عمليات النصب وتفاصيل الاحتيال.

وتبين أن شرطة دبي بإلقائها القبض على أفراد العصابة، أفشلت عملية استيلائهم على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا بسرقة أرقامها السرية مسبقا، كما أوقفوهم قبل التمكن من سرقة 4 مليارات درهم عبر استهدافهم لـ800 ألف بريد إلكتروني.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "ثعبان" يثير الذعر بمدرسة بنات
» عصابة "صيد الثعالب" تثير الرعب في الإمارات.. والشرطة تكشف مفاجأة
» الموعد والقنوات الناقلة لـ ليفربول وشروزبري تاون
» إخماد حريق بأحد المطاععم خلف مسجد الحصري
» شاب يقتل أمه المسنة.. والسبب صادم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادا لحرس الحدود
» حيوان بري يثير ذعر هيفاء وهبي.. ويقتحم غرفة ملابسها
» وفاة رئيس كينيا السابق عن عمر يناهز الـ 95 عاما
» ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ فيديو صامت
» يقتل زوجته ويسير برأسها في الشارع
» فايلر يغادر مران الأهلي بشكل مفاجيء بسبب "الخطيب"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة