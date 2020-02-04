» عصابة "صيد الثعالب" تثير الرعب في الإمارات.. والشرطة تكشف مفاجأة

04 فبراير 2020 - 10:33 ص

كشفت وسائل إعلام إماراتية، عن أن القيادة العامة لشرطة دبي نجحت في إلقاء القبض على عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون جنسية أفريقية في عملية أطلق عليها "صيد الثعالب".

وحسب صحيفة "البيان"، تخصصت العصابة في النصب والاحتيال الإلكتروني على مستوى عالمي، وتدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم، وتقوم بسرقة ضحاياها بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة الغير، وأجرت العصابة تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي.

وعثرت شرطة دبي في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توثق عمليات النصب وتفاصيل الاحتيال.

وتبين أن شرطة دبي بإلقائها القبض على أفراد العصابة، أفشلت عملية استيلائهم على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا بسرقة أرقامها السرية مسبقا، كما أوقفوهم قبل التمكن من سرقة 4 مليارات درهم عبر استهدافهم لـ800 ألف بريد إلكتروني.