  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم

رسالة هامة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

مستشفي حميات إمبابة صورة أرشيفية

"حميات إمبابة" تكشف حقيقة تسجيل إصابة بكورونا في مصر

كورونا

هذا هو سر اختيار مطروح لإقامة العائدين من الصين

آبي أحمد

تعليق غير متوقع من "آبي أحمد" بشأن الانتهاء من سد النهضة

أرشيفية

تراجع كبير في سعر الذهب.. والدولار يسجل هذا الراقم

نتنياهو

«نتنياهو» يعلن تطبيع العلاقات مع السودان

أرشيفية

غضب من استمرار «بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا»

حلا الترك ووالدتها

فنانة شهيرة تقاضي والدتها والأخيرة تتعرض للابتزاز

كاس العالم 2022

قطر تستعين بـ«تركيا» لإنقاذ تنظيم كأس العالم 2022

صلاح وميسى

صحيفة إسبانية: ميسي كلمة السر وراء رحيل صلاح عن ليفربول

البرهان يوجه بإجلاء عاجل للسودانيين من "ووهان"

عرب وعالم

الفريق أول عبد الفتاح البرهان
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصري عائد من ووهان يكشف: هذا ما فعلته الدولة معنا

#

فرنسا تجلي دفعة جديدة من ووهان الصينية

#

طلب عاجل من "قرقاش" للدول العربية بشأن صفقة القرن

#

طالب عاجل من السعودية لمواطنيها بشأن "كورونا"

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، بإقامة جسر جوي عاجل، لنقل مواطني بلاده، من مدينة ووهان الصينية إلى الخرطوم، على خلفية انتشار فيروس "كورونا".
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، اطلعت عليه الأناضول.
وشدد البرهان على ضرورة أن "تُنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي الصحة، والخارجية، وسلطات الطيران المدني".
وطالب رئيس مجلس السيادة، وزارة الصحة، باتخاذ كافة الترتيبات والاحتياطات اللازمة، لاستقبال العائدين بصورة لائقة.
ويتواجد عشرات الطلاب السودانيين في الصين، إضافة إلى تجار ومقيمين، لكن لا توجد أرقام رسمية لعددهم.
وأدى تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 17300 شخص على نطاق عالمي.
وفيروس كورونا ظهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.
ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".
وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قتلى وجرحى في إطلاق نار عشوائي بولاية أمريكية
» أحمد موسى: "كفاية بوس وأهم حاجة النظافة"
» القاهرة 9.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء
» البرهان يوجه بإجلاء عاجل للسودانيين من "ووهان"
» رد ناري من "الصحة" على صور "كمامة الوزيرة"
» رسميا.. جامعة عين شمس تحظر ارتداء النقاب
» مفاجأة.. اتجاه لتجميد «كهربا» في الأهلي
» فنانة شهيرة تقاضي والدتها والأخيرة تتعرض للابتزاز
» فيديو خطير يكشف سر انتشار فيروس كورونا
» داعية إماراتي باكيًا: «أقسم بالله بعت سيارتي لأرد كرامتي»
» بيان.. أول تحرك رسمي للأهلي بشأن أزمة مباراة أم درمان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة