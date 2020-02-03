تصريح مفاجئ من "آبي أحمد" بشأن مفاوضات سد النهضة

03 فبراير 2020 - 06:16 م

كشف رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن انتهاء المفاوضات الفنية حول سد النهضة قريبًا.

وصرح رئيس وزراء إثيوبيا قائلًا: "نتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة قريبا لمصلحة الجميع"، بحسب "العربية نت".

وتجري المفاوضات الحالية في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية أمريكية وبمراقبة البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للأمم المتحدة.

وكانت مصر قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 فبراير الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.

وانطلقت الاجتماعات الأخيرة لسد النهضة في واشنطن يوم 28 يناير، وكان مقررا لها أن تنتهي في اليوم التالي 29 يناير، إلا أنه تم مدها يومين متتاليين حتى مساء الجمعة الماضية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم 16 يناير، في بيان لها، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب، على أن تعود المفاوضات للانعقاد يومي 28 و29 يناير الماضي.