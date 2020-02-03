مبادرة تطلقها السعودية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والإمارات ترحب

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متابعات- أمينة عبد العال

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أطلق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبد الله دعوة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في كلمة ألقاها اليوم، أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، مضيفا أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة.

في سياق متصل أكد وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن وزراء خارجية" منظمة التعاون  الإسلامي" عقدوا اجتماع اليوم الاثنين لبحث موقف المنظمة من خطة السلام الأمريكية وما عرف إعلاميا بـ" صفقة القرن".

 


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