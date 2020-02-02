الدولار يفاجئ الجميع ويرتفع إلى هذا الرقم.. والذهب يستقر

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، ارتفاعًا في عدد من البنوك العاملة بمصر.

 وجاء الارتفاع مقارنة بمستوى السعر مساء الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

كما صعد السعر قرشًا واحدا كذلك فى بنك والتعمير والإسكان ليسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية بلغ 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

كذلك استقر فى البنك الأهلي المصري عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، ثبت السعر عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

الذهب

كما استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 698 جنيهًا.

 وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 18 سجل 598.25 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 698 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 797.75 جنيه للجرام.

 الجنيه الذهب 5584 جنيهًا.

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