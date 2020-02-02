» هل "الديتول" قاتل لفيروس كورونا.. علماء يجيبون؟

02 فبراير 2020 - 12:42 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة ملصقات للمطهر المنزلي الشهير "ديتول"، مؤكدين أنه يحتوي على مادة قاتلة لفيروس "كورونا" الصيني، حيث تمت مشاركته من آلاف المستخدمين والصفحات، ما دفع بعض العلماء لتوضيح حقيقة الأمر .

كما اقترح البعض تخزين كميات كبيرة من الديتول لمنع التلوث، حتى إن بعض الشائعات أفادت بأن الديتول هو "علاج" للفيروس، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من أن شركة "ديتول" تقول إن منتجاتها تحمي من بعض سلالات الفيروسات، كتلك التي تسبب نزلات البرد، إلا أنه لم يتم اختباره بعد ضد سلالة كورونا.

ودفعت هذه الشائعات العلماء والباحثين لتوضيح حقيقة الأمر، حيث نفى الأطباء احتواء ديتول على مادة قاتلة لفيروس كورونا.

من جانبه، قال بول هانتر، أستاذ الحماية الصحية والطب، إن المكون الفعال لديتول هو الكلوروكسيلينول وهو مطهر متوفر على نطاق واسع، وأن هذه المادة نشطة ضد مجموعة واسعة من الفيروسات والبكتيريا بما في ذلك الفيروسات التاجية، إلا أنها لا تعالج فيروسات كورونا.

كما حذر البروفيسور هانتر من استخدام ديتول لأي شيء غير أغراض التنظيف، حيث إن مادة الكلوروكسيلينول سامة إذا تم تناولها.

في المقابل، أوضح الدكتور مايكل هيد، كبير الباحثين في مجال الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، إن المواد المطهرة مفيدة بالفعل للتخلص من الفيروسات، مشيرًا إلى أنه إذا تم استخدامها بشكل صحيح، فمن المحتمل أن تقضي على فيروس كورونا من الأسطح.