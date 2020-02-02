» تريليون يوان لمواجهة "كورونا" فى الصين

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متابعات - أمينة عبد العال

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يضخ المصرف المركزي الصيني مبلغ 1 تريليون يوان، أي ما يعادل 173 مليار دولار لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا" المستجد الذي يؤثر على النمو في الصين.

وأعلن "بنك الصين الشعبي" في بيان له، نشرته "سكاي نيوز عربية"، أن إطلاق العملية سيبدأ الإثنين بعد عطلة رأس السنة الصينية والتي تم تمديدها خوفًا من انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلي أن الخطوة تهدف للمحافظة على سيولة معقولة ووفيرة في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر، حسبما نشرت "فرانس برس".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 304 حالات، إلى جانب زيادة عدد المصابين إلي أكثر من 14 ألف حالة.

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