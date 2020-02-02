قرار غريب من إسرائيل لمواجهة " كورونا"

02 فبراير 2020 - 09:41 ص

من أجل التحصين من فيروس كورونا الجديد، اتخذ الكيان الصهيوني، قرارًا غريبًا لمواجهة الفيروس.

وقامت إسرائيل بمنع أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول الأراضي المحتلة، بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية في إسرائيل أن هذا الحظر سيطبق في كل الموانئ الجوية والبحرية، إضافة إلى المعابر البرية بين إسرائيل، بالإضافة إلى الأردن ومصر.

كما طلبت إسرائيل من رعاياها الموجودين في الصين أن يفرضوا على أنفسهم، من تلقاء أنفسهم، حجرا صحيا في منازلهم لمدة 14 يومًا، تحسبا لعدم الإصابة بالفيروس.