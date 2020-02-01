  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والهلال

بث مباشر.. مباراة الهلال السوداني والأهلي

طائرة بدون طيار

الصين تطارد المواطنين بالطائرات بسبب «كورونا»

قلعة قايتباي بالإسكندرية

8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020

شوبير وابوريدة

صراع مبكر بين «شوبير» و«أبوريدة» على زعامة «الجبلاية»

أصالة ونجلها

بعد قتله شابًا.. ما ذا فعلت أصالة لحماية ابنها؟

الجامعة العربية

بيان ناري.. الجامعة العربية ترفض«صفقة القرن»

أردوغان

الجزائر تشن هجومًا حادًا على "أردوغان"

تركي آل الشيخ

تدهور صحة تركي آل الشيخ وإعلامي يطلب الدعاء له

محمد علي

الحكم بحبس «محمد علي» 5 سنوات

تطبيق "واتساب"

«واتساب» يوقف الخدمة عن الملايين من مستخدمي «أندرويد» و«آي فون»

بعد قتله شابًا.. ما ذا فعلت أصالة لحماية ابنها؟

قضايا وحوادث

أصالة ونجلها
أصالة ونجلها
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بعد أزمة "ذا فويس".. هايدي محمد تحيى أولى حفلاتها

#

بعد انفصالها.. هؤلاء دعموا أصالة

#

بعد انفصالها..رضوى الشربيني تدعم أصالة: "قوية"

#

هذا ما قاله "بن سلمان" بعد لقائه بوزير الدفاع الأمريكي

سوريا

أصالة

نجل أصالة

وافقت الفنانة السورية أصالة نصري، على دفع مبلغ ضخم لوالد الشاب ضحية سيارة نجلها، عندما دهسه في حادث مروع بمصر الجديدة مما أدى لوفاته.

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام “خالد أيمن” أصالة، في حادث تسبب في قتل شاب مصري يدعى “هاني شاكر”، بالتصالح، وذلك بعد موافقة أهل المجني عليه على التصالح مع المتهم.

وقال والد المجني عليه، شاكر محمد عبد الهادي، بحسب صحيفة “المرصد” إنه تنازل بالصلح عن القضية، في مقابل مبلغ مليون جنيه.

وبداية الواقعة ترجع إلى ورود بلاغ للجهات المعنية بقسم شرطة القاهرة الجديدة، عن وجود حادث كبير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه، وهروب المتسبب في الحادث.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث المتهم “خالد أيمن” نجل الفنانة أصالة، إلا أن المتهم قام بتسليم نفسه لقوات الأمن واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار ضخم يهز وسط غزة
» «كلوب»: هذا موقفي من رحيل «صلاح» عن ليفربول
» السعودية: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى
» «أبوتريكة» يتحدث عن تألق «صلاح».. ومعجزة ليفربول
» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الهلال
» «ناهد السباعي» لـ«زلابيا»: أنا مثلك تعرضت للتنمر بسبب شكلي
» ديربي مدريد.. ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على أتليتكو
» أمير سعودي يعلق على "بكاء" مذيع "الجزيرة"
» «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية
» بعد أزمة زوجها.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة
» الأهلي يستقر على إقالة مدربه خلال ساعات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني