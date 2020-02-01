برصاصة في الزمالك.. الموت يفجع إعلامية مصرية شهيرة

فجع الموت الإعلامية بقناة النهار "مروة ميمي" المذيعة بقناة النهار، برحيل نجلها بطلق ناري.

ولقي الطفل البالغ من العمر 15 عامًا مصرعه بطلقة خرجت عن طريق الخطأ من صديقه بمنطقة الزمالك، وتُقام الجنازة بعد صلاة المغرب اليوم في مسجد السلام بمدينة نصر .

وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا يفيد سماع دوى إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة، وتبين مصرع شاب يدعى " كريم"، كان جالسًا مع اصدقائه في منزل المتهم داخل شقة سكنية بالزمالك، وأثناء وصلة مزاح بينهما، قام المتهم بإطلاق رصاصة أودت بحياته على الفور .