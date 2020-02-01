» هل يجب إيقاظ النائم للصلاة.. الإفتاء ترد

01 فبراير 2020 - 02:20 م

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل جاء نصه: "هل يجب إيقاظ النائم للصلاة".

وأجابت الدار في ردها على السائل، قائلة: "يستحب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها؛ لأنه يأتي في إطار التعاون على البر والتقوى، حيث قال تعالى:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"، ( سورة المائدة: الآية 2).

واستندت أيضًا إلى ما روى فى سنن أبى داود« أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- خرج يومًا إلى الصلاة، فلم يمر نائم إلا أيقظه».