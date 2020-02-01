للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

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هبوط

طائرة إيرانية

خارج المطار

قالت  وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن طائرة من طراز "إيرباص 319" تابعة لشركة "إيران إير" للخطوط الجوية خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غرب البلاد.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن الطائرة نفذت رحلة داخلية بين طهران وكرمانشاه، وأثناء الهبوط ومحاولة الطائرة دخول طريق الطائرات، انحرفت عدة أمتار ودخلت في أرض طينية.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن جميع الركاب نزلوا من الطائرة بسلام، وأن جسم الطائرة لم يتضرر..

يأتي هذا عقب خروج خرجت طائرة مدنية قبل أيام عن المسار من مدرج المطار، حيث  دخلت إلى الشوارع بمدينة معشور.

وأدى خروج الطائرة عن المسار إلى إغلاق الشارع الرئيسي بالمدينة، حيث أغلق بشكل كامل أمام حركة المرور بالمدينة.

وكانت الطائرة قادمة من طهران إلى مدينة معشور في الأحواز، وجميع ركاب الطائرة سالمين.

وأعلن التلفزيون الإيراني حينها، أن العجلات الأمامية للطائرة المدنية الإيرانية انفصلت عن الطائرة أثناء الهبوط.

وأضاف أن الطائرة استمرت لمدة 30 ثانية تسير على مدرج المطار بسرعة عالية جداً من ثم خرجت عن مسار المدرج ودخلت إلى الشارع العام بمدينة معشور.


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