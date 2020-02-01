أمريكا تعلن حالة الطوارئ الصحية تحسّبًا لـ"كورونا"

01 فبراير 2020 - 01:00 ص

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حالة الطوارئ الصحية في الولايات المتحدة بعد تسجيل 6 إصابات مثبتة بفيروس "كورونا الجديد"



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أكد فيه خطورة الوضع الصحي في الصين بسبب انتشار هذا الوباء.

وقال الوزير في تصريحاته إن "الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ تشمل منع الأجانب الوافدين من الصين، من دخول الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد القادم".

في السياق ذاته أكد الوزير أن "الرئيس دونالد ترامب أمر بفرض حظر مؤقت على دخول البلاد على الأشخاص الذين قد يحملون الفيروس".

ولفت إلى أن "أي مواطن أمريكي يعود إلى الوطن بعد زيارة مقاطعة هوبي الصينية خلال الأسبوعين الماضيين، سيتم وضعه قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما. كما سيخضع الأمريكيون العائدون من الصين لفحوص طبية في منافذ دخول مخصصة".

وأوضح أن التدابير المتخذة وقائية، مؤكدا أن خطر الإصابة بالفيروس في البلاد "منخفض"، وأن مهمة السلطات تكمن في إبقاء المخاطر النابعة من "كورونا" عند هذا المستوى.









والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.