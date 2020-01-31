» السويد يسجّل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد"

31 يناير 2020 - 11:20 م

أعلنت السلطات الصحية السويدية، الجمعة، رصد أول حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد"، في مدينة يونشوبينغ جنوبي البلاد.



وذكرت منظمة الصحة العامة السويدية، في بيان، أن الفتاة المصابة تبلغ من العمر 20 عاما، وتخضع للعلاج بأحد مستشفيات المدينة.

وأضاف البيان أن المصابة كانت في زيارة إلى مدينة ووهان الصينية، معقل الفيروس، قبل أن تعود للبلاد الجمعة الماضي.

وأوضح أنها توجهت في وقت سابق إلى المستشفى للعلاج بعد أن عانت من السعال، قبل أن يكتشف الأطباء إصابتها بالفيروس.

وأكد أن صحة الفتاة المصابة ليست خطيرة، وأن الفيروس لم ينتقل إلى أي أحد آخر في المدينة.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.