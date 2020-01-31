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الجيش الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة والقدس

عرب وعالم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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المصريون ووكالات

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وثق "نادي الأسير الفلسطيني" اعتقال الجيش الإسرائيلي 28 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس، منذ فجر الجمعة.
وأفاد النادي (غير حكومي)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "28 حالة اعتقال سُجلت منذ فجر اليوم الجمعة، منهم 17 مقدسيا على الأقل، وبينهم فتية".
وبين أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أيضا 3 فتية من مخيم العروب للاجئين شمالي الخليل، وشابا من مدينة أريحا، إضافة إلى شابين من طوباس شمالي الضفة الغربية".
وأضاف النادي أن "الجيش اعتقل فتى من بلدة عزون قرب قلقيلية بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، إلى جانب اعتقال شابين من جنين، واثنين آخرين من نابلس".
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5 آلاف معتقل. 

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