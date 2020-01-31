الجيش الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة والقدس

وثق "نادي الأسير الفلسطيني" اعتقال الجيش الإسرائيلي 28 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس، منذ فجر الجمعة.



وأفاد النادي (غير حكومي)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "28 حالة اعتقال سُجلت منذ فجر اليوم الجمعة، منهم 17 مقدسيا على الأقل، وبينهم فتية".