» حكم ارتداء الكعب العالى ..الإفتاء تجيب

31 يناير 2020 - 02:23 م



يرتدي عدد كبير من النساء حذاء "الكعب العالى" مما يصدر صوتا يلفت الانتباه، مما يجعل الجالسين يتتبعون مصدر الصوت، وقد يجعل ذلك البعض يحدق النظر فى المرأة التى ترتدى الكعب العالى فينظر لها نظرة شهوانية، فما الحكم الشرعى فى ارتداء الكعب العالى؟، سؤال أجابت عنه أمانة الفتوى بدار الإفتاءالمصرية.



و أجابت الدار قائلة :"يجوز شرعا للمرأة أن ترتدى الحذاء الذى يناسبها مادام أنه لا يلفت النظر إليها، فلو كان يحدث صوتا يلفت النظر إليها فلا ينبغى لبسه".



وقد تطرق الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى حديث له بإحدي الفضائيات عن الكعب العالى، مؤكدا حينها أن الإسلام دعا المرأة إلى العفاف وإلى مجموعة من التصرفات والسلوكيات تجعلها محترمة".



و أضاف جمعة قائلا :" أقول للفتاة استفتى قلبك أيتها، مشيرا إلى أن ارتداء الكعب العالى للنساء من الأشياء التى يقصد بها الخروج عن الاحترام، و الأطباء أكدوا أنه يسبب أضراراً بصحة الإنسان والعمود الفقرى ولا ينبغى على المسلم أن يضر نفسه وصحته".

