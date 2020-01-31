تفاصيل جديدة.. منقذ ابنته يكشف مفاجأة عن الواقعة

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السكة الحديد

شريف عامر

ام بى سى مصر

سوبر بابا

روي محمد محمود فرغلي، بطل فيديو القطار الشهير ومنقذ ابنته بقطار الإسماعيلية، المعروفة بـ"سوبر بابا"، في أول ظهور إعلامي له ،تفاصل الواقعة ، قائلا :" إنه كان عائدا من عمله في شمال سيناء لقضاء إجازة نصف العام مع عائلته بعد انتهاء الامتحانات".

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، بأنه كان برفقة الأسرة كاملة مكونة من 7 أفراد، ومعهم الحقائب، وكان معه ابنه عمر لديه 3 سنوات، وأخرجه من القطار، لافتا إلى أنه فوجئ بابنته خديجة 11 سنة خلفه، واختل توازنها أثناء خروجها من القطار.

وتابع : "بدون أي تفكير كنت على الأرض قبل ما بنتي تقع وتوصل على الأرض علشان أحميها،بنتي بعد سقوطها كانت واعية بكل ما يحدث حولها ولم تتعرض إلى إغماء أثناء مرور القطار، معقبا :" حفظ الله فوق مستوى البشر ".
شاهد الفيديو..

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