"ترامب" يتوعد الشعب الأمريكي بـ" كارثة" إذا لم يتم انتخابه

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متابعات- أمينة عبد العال

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دونالد ترامب

عزل ترامب

ولاية أيوا

مجلش الشيوخ

#عزل ترامب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء جولته الانتخابية  في ولاية أيوا، من عدم انتخابه قائلا لسكان "دي مون" عاصمة الولاية والتي تلعب دور حاسم في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية:" إذا لم نفز فسيكون ذلك كابوسا لمزارعكم، منددا بجنون اليسار الراديكالي كما وصفه"، حسبما نشرت"سكاي نيوز عربية".

يذكر أن ترامب باشر حملة  إعادة انتخابه منذ أشهر مركزا علي حيوية الاقتصاد الأمريكي والاتفاقات التجارية التي أبرمها مشيدا بالمنافع التي تعود علي الشعب الأمريكي، لافتا إلي أنه أنجز أكثر بكثير من أي رئيس خلال السنوات الثلاثة الأولي من حكمه.

وأكد ترامب في تصريحات صحفية أن محاكمته الجارية في مجلس الشيوخ مجرد"مهزلة" ومتوعدا بهزمهم في صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر القادم.

جدير بالذكر أن استطلاعات الرأي في هذه الولاية الريفية قليلة السكان تشير إلي تقارب النتائج بين المرشحين نائب الرئيس السابق جو بايدن وهو يمثل الجناح الديمقراطي المعتدل والسناتور المستقل بيرني ساندرز إلي يسار الحزب.

 


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