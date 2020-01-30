» ارتفاع ضحايا وفيات الفيروس في الصين إلى 170 شخصًا

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فيروس كورونا - أرشيفية
فيروس كورونا - أرشيفية
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احمد سالم

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الصين

فيروس كورونا

وفيات الفيروس

ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في الصين إلى 170 شخصا، فيما تأكد وجود حالة إصابة في التبت، وهو ما يعني وصول الفيروس إلى جميع مناطق الصين.

وقالت السلطات الصحية في الصين إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد حتى 29 يناير، بلغ 7711 حالة.

وانتشرت العدوى أيضا إلى 15 بلدا آخر على الأقل خارج الصين.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا لمناقشة مسألة إن كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وكان تفشي المرض عالميا قد بدأ من مدينة ووهان، الواقعة في مقاطعة هوبي وسط البلاد.

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