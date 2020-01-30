أمر ملكي بقتل امرأة قصاصًا في السعودية

30 يناير 2020 - 05:03 م

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق امرأة، بناءًا على صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أيدت المحكمة قتلها.

وقالت "الداخلية"، إن «عائشة أحمد عمر باحسين»، تحمل الجنسية اليمنية ومتزوجة من أحمد بن عمر بن محمد بافرط، مواطن سعودي، أقدمت على قتله بالهجوم عليه بالسكين وطعنه عدة طعنات أودت بحياته.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية في بيانها، أنها تمكنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقتلها قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

واختتم البيان، أنه تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجانية اليوم الخميس، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.