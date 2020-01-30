» اتفقت مع عشيقها لقتل زوجها بالمخدرات في «السلام»

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أحمد سالم

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جريمة قتل

الزوجة وعشيقها

اتفقت زوجة مع عشيقها على التخلص من زوجها عن طريق وضع جرعة زائدة من مادة مخدرة في كوب الشاي الخاص به، مما أودى بحياته.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل العثور على جثة عامل داخل شقته بمنطقة السلام، وتمكن من ضبط مرتكبي الواقعة.

وتلقى قسم شرطة أول السلام، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب متوفى، داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة المتوفى وبها آثار ضرب وخنق.

وبتكثيف التحريات أكدت أن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، وأنها اتفقت على قتله، وقام العشيق باستئجار شاب لتنفيذ الجريمة والتخلص من الجثة مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، الزوجة والعشيق وشاب آخر.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


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