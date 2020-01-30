مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب «كورونا»

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علقت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارًا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم 4 فبراير القادم ولحين إشعار آخر.

يأتي ذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة.

وفي بيان اليوم، أكدت الشركة، أن قرارها يأتي حفاظاً على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.

ولفتت إلى أن قرار تعليق الرحلات في هذا التوقيت في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حالياً بمصر حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم 4 فبراير القادم.

وشدد البيان على أن وزارة الطيران المدني تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات.

وأشار البيان إلى أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.


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